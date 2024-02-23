Эмили Блант — 41: роли, которые стоит увидеть

Эмили Блант – это одна из самых востребованных актрис в Голливуде. Она получила множество наград, включая "Золотой глобус". С недавних пор знаменитость является номинанткой на премию "Оскар". В ее карьере было немало успешных работ, и вот некоторые из них:



Дьявол носит Prada (2006)

В этом фильме Эмили сыграла помощницу Миранды Пристли. Именно эта роль принесла актрисе большую популярность, ее стали приглашать в новые проекты. Актриса была счастлива играть на одной площадке с легендарной Мэрил Стрип, она с теплом вспоминает съемки в этой картине.





Тихое место (2018)

По сюжету фильма на Землю напали монстры, которые реагируют на звуки. Эмили Блант играет жену главного героя, они вынуждены общаться между собой и с детьми на языке жестов и двигаться бесшумно, чтобы не умереть от нападения жутких существ. Фильм держит зрителей в напряжении, а Эмили Блант покоряет своей безмолвной работой.





Оппенгеймер (2023)

В нашумевшем фильме 2023 года Блант сыграла роль супруги Роберта Оппенгеймера. Сама актриса считает, что эта роль является одной из лучших в ее карьере. Ее роль была хоть и небольшой, но многослойной и сложной.





Грань будущего (2014)

В этом фильм Эмили стала партнершей Тома Круза. Они вместе попадают во временную петлю. Захватывающий и эффектный фильм держит в напряжении поклонников зрелищных боевиков и экшена.





Мэри Поппинс возвращается (2018)

Знакомая всем с детства героиня в исполнении Эмили Блант стала еще более яркой, взбалмошной и душевной. Новая интерпретация знакомой истории многим зрителям пришлась по нраву.





Эмили Блант в каждую героиню вкладывает частичку души и виртуозно справляется даже с самыми сложными актерскими задачами. Именно в этом и заключается секрет ее популярности.



