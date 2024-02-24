Звезда "Голоса" Акмаль вспомнил о травле в школе

Певец Акмаль заявил о себе и своем таланте всей России благодаря проекту "Голос. Дети". Юный исполнитель дошел до финала, и лишь самые близкие были искренне рады его успеху. Когда вокалист вернулся в школу, ровесники отказывались контактировать с ним.

В недавнем интервью Акмаль рассказал о травле, которую стал ощущать с 6-7 класса. Он замечал, что не нравится ни одноклассникам, ни учителям. В последних пытался искать поддержку, но тщетно. Спустя годы артист осознал, что такое отношение сверстников и некоторых педагогов было вызвано его активным участием во всевозможных городских и районных мероприятиях. "Меня стало очень много", – вспомнил исполнитель.

Говоря об отношении ровесников, в пример Акмаль привел весьма показательный случай. Когда вокалист выступал на сцене, одноклассники демонстративно покинули зрительный зал. В такие моменты у Акмаля развивались комплексы. "Я стал придираться к себе", – признался певец.

Сегодня Акмаль вспоминает о школьных годах с грустной улыбкой. Он понимает, что благодаря сложным отношениям с людьми, которые окружали его каждый день, он стал сильнее. А это чувство помогло исполнителю добиться еще больших успехов. Например, недавно Акмаль стал одним из членов жюри мотивационного реалити-шоу "Запуск".