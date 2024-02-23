Съемки в сериале "Летний домик" стали испытанием для брака Кайла Кука и Аманды Батула

Актеры Кайл Кук и Аманда Батула поделились своими переживаниями по поводу сложностей в браке на фоне совместной работы в сериале "Летний домик". Как оказалось, паре трудно сохранять добрые отношения, изображая счастливцев на экране. Об этом они рассказали в эксклюзивном интервью.

"Летний домик" – это не совсем сериал, а, скорее, реалити-шоу, которое транслируется с 2017 года. В нем рассказывается о друзьях, которые проживают в доме, находящемся в городе Хэмптонс, Саутгемптон, штат Нью-Йорк. Кайл Кук принимает участие в шоу с начала трансляции. Его жена начала сниматься в "Летнем домике" только со второго сезона – с 2018 года.

Наверняка совместная жизнь на камеру на протяжении шести лет – это своеобразное испытание для пары. Ведь влюбленным приходится изображать отведенные им роли, а в жизни раскрываться друг перед другом такими, какие они есть. И это все наряду с тем, что Кук и Батула играют главные роли в сериале. А в жизни каково?

Как рассказал Кайл Кук, у них с женой есть определенные расхождения в понимании баланса между работой и личной жизнью. Но и это не главная причина размолвки в паре. Как оказалось, сыгравшие в сериале "Летний домик" артисты так до сих пор не определились, нужен ли им частный дом, и готовы ли они к рождению детей.

Так, например, Аманда заявила, что на отношениях с мужем сказался ее страх перед беременностью, который она испытала на съемках "Зимнего домика". Актриса призналась, что сделала тест на беременность. Ситуация показала, что ни у нее, ни у мужа нет готовности стать родителем.

Также Аманда пожаловалась, что, несмотря на совместную работу, ей не хватает присутствия Кайла, и она часто испытывает чувство одиночество. Участница "Летнего домика" выразила надежду, что предстоящим летом у них получится вернуть отношения в прежнее русло.