Психолог Овсепян предупредила Zivert о рисках длительного перерыва в карьере

33-летняя популярная певица Юлия Зиверт (Zivert), известная своими хитами и энергичными выступлениями, объявила о временном завершении своей карьеры минимум на полгода из-за проблем со здоровьем. Отмена ближайших концертов и неопределенность возвращения на сцену вызвали волнение среди поклонников и общественности.

Как говорят люди из окружения артистки, причиной перерыва стало обострение остеохондроза, затрагивающее подвижность и вызывающее сильную боль в шее и спине. Состояние певицы требует внимательного медицинского наблюдения и долгосрочного лечения, что и стало причиной ее решения отойти от дел.

Психолог и астролог Сара Овсепян, высказываясь о решении Юлии приостановить карьеру, подчеркнула важность отдыха и эмоциональной разгрузки для творческих людей. По словам эксперта, внутреннее состояние артиста напрямую влияет на его творчество и внешний образ. Отсутствие должного отдыха может привести к ухудшению здоровья и снижению творческого потенциала.

Однако длительный перерыв в карьере также несет определенные риски. Сара Овсепян предупреждает о возможной стагнации, потере уверенности и необходимости в значительном времени для возвращения к прежнему уровню активности и творчества. В качестве психологической поддержки она рекомендует артистке опираться на свои профессиональные достижения и искать новые источники вдохновения.