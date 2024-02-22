Представители Венди Уильямс подтвердили, что у нее диагностировали деменцию

Официальные представители Венди Уильямс, звезды американского ТВ, раскрыли в заявлении для прессы, что она борется с серьезными заболеваниями: первичной прогрессирующей афазией и фронтотемпоральной деменцией (ФТД). Эти недуги оказывают значительное влияние на коммуникативные способности и когнитивные функции человека. Подобные диагнозы также были выявлены у известного актера Брюса Уиллиса.

За годы своей карьеры Венди Уильямс завоевала любовь зрителей благодаря своему одноименному шоу. Однако из-за ухудшения состояния здоровья, включая болезнь Грейвса и лимфедему, ей пришлось отказаться от работы в шоу. После ее ухода программа сменила несколько ведущих, прежде чем она была закрыта в июне 2022 года.

"Она (Венди Уильямс) начала терять нить разговора, проявлять необычное поведение и испытывать сложности с управлением финансами", – говорится в сообщении представителей телезвезды.

24 и 25 февраля на канале Lifetime будет показан документальный фильм "Где Венди Уильямс?". В нем будет представлен глубокий взгляд на жизненный путь телезвезды и борьбу с болезнью. Сестра Ванда Финни постоянно общается со знаменитостью и контролирует ее состояние.