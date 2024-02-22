Эмма Стоун призналась, что пожалела о неудачной шутке в адрес Тейлор Свифт

После вручения премии "Золотой глобус", где Эмма Стоун получила статуэтку за роль в фильме "Бедные-несчастные" (2023), журналисты поинтересовались у актрисы, видела ли так, как во время церемонии ее поддерживала находящаяся в зрительном зале Тейлор Свифт. Отвечая на вопрос, звезда фильма "Ла Ла Ленд" позволила себе высказаться о певице, с которой дружит 20 лет, более чем нелестно.

Актриса использовала нецензурное слово, которое на русском языке в мягкой форме будет звучать как "придурок". Ничего плохого Стоун не имела в виду, было ясно, что то являлось лишь шуткой, но позже актриса все-таки пожалела о сказанном.

Эмма Стоун, увидев, что журналисты вырвали из контекста сказанное, назвала себя "дурой" в недавнем интервью. Актриса дала понять, что больше никогда не будет шутить публично о друзьях.

"Я определенно больше не буду так шутить. Потому что я видел заголовки, которые действительно вырывали эту шутку из контекста <...> Ну что за дура", – сказала актриса.