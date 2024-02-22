Певица Zivert сообщила, что останется в шоу "Голос" после заявления о перерыве в карьере

В начале года прошла премьера очередного сезона популярного шоу "Голос" на Первом канале. В этом сезоне в жюри впервые появилась певица Zivert.

На днях артистка обратилась к своим поклонникам, записав видео. Артистка объявила, что вынуждена отменить свои концерты из-за ухудшения состояния здоровья.



Она отметила, что ее публика хорошо осведомлена о ее проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, а также о переносах ее выступлений. По словам Zivert, эти проблемы вернулись в ее жизнь снова, но теперь стали еще серьезнее.



Певица добавила, что после того, как она выпустила альбом, ей стало немного лучше, получилось начат активно работать, думая, что деятельность поможет ей преодолеть все трудности. При этом она временно улучшала свое состояние, не найдя истинной причины.