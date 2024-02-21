"КП" запустила слух о коротком романе Кологривого и Муцениеце

После развода с бывшей супругой Павел Прилучный смог найти свою вторую половинку. А вот его экс-возлюбленная такими успехами долгое время не могла похвастаться. Однако сегодня стало известно, что между актерами фильма "Я – медведь" все-таки проскочила искра. Так, "Комсомольская правда" запустила слух о коротком романе Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце.

Как известно, летом популярные актеры вместе снимались в картине "Я – медведь", которая недавно вышла на экраны. Как сообщает источник, связь между Никитой Кологривом и Агатой Муцениеце была недолгой. Дело в том, что на тот момент звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" был женат на Александрине Питиримовой. А актрису такой расклад не устраивал, поэтому осенью она разорвала отношения с ним.

Более того, во время съемок фильма Агата Муцениеце неоднократно публиковала видео с актером. Они то обнимались, то смеялись, то она называла Никиту Кологривого своим мужем.

Правда, близкое окружение звезды сериала "Закрытая школа" считают, что она не относилась серьезно к этой связи. А вот Никита Кологривый, по их мнению, был без ума от Агаты Муцениеце. По данным источника, бывшая супруга актера узнала об их романе и счастье так и не случилось.