Валерий Меладзе станет дедушкой: дочь певца косвенно подтвердила беременность

Валерий Меладзе известен не только как выдающийся артист, но и как добропорядочный семьянин. Уже много лет исполнитель хита "Небеса" счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой, которая подарила ему троих детей. Кроме того, у певца родились трое наследников в прошлом браке. Словом, к своим 58 годам он состоялся как примерный муж и многодетный отец. А скоро у продюсера появится возможность испытать на себе радости совершенно нового статуса.

Как стало известно, в ближайшие несколько месяцев Валерий Меладзе станет дедушкой. Средняя дочь певца от первого брака, 24-летняя Софико, косвенно подтвердила беременность гуляющей в СМИ фотографией. На снимке наследница музыканта предстала в купальнике на пляже. Девушка позировала, сидя на камне, и не скрывала заметно округлившийся живот.

Источник предполагает, что пополнение в семье артиста может случиться уже в конце весны – начале лета. А ведь еще совсем недавно, осенью 2022-м, публика поздравляла дочь музыканта со свадьбой. Уже полтора года дочь Валерия Меладзе состоит в браке с любимым мужчиной – менеджером Саввой Байбаковым. Однако семейную жизнь пара напоказ не выставляет.

К сожалению, помимо радостных событий, семье знаменитого исполнителя приходится переживать и горести. Ранее "Клео.ру" писали, Валерий Меладзе обратился к поклонникам после смерти своего отца.