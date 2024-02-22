Эксперт Сьюард сообщила, что смена фамилии детей Меган Маркл отдалит семью

Последние несколько лет во всем мире не перестают обсуждать обстановку в британской королевской семье. Как только поклонникам начинает казаться, что принц Гарри и Меган Маркл сделали все возможное, чтобы разрушить свои добрые отношения с родственниками голубых кровей, герцоги Сассекские идут на новые отчаянные меры.

Несколько дней назад на просторах Интернета появилась новость о том, что принц Гарри и его супруга сменили фамилию своим наследникам. Теперь внуков Карла III зовут Арчи и Лилибет Сассекс, а не Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзор, как это было раньше. Зарубежные СМИ писали, якобы таким образом супруги не только хотели привлечь к себе внимание, но и объединить семейные проекты одним именем.

Но какие бы цели ни преследовали принц Гарри и Меган Маркл, их решение поддерживают не все. А некоторые королевские эксперты и вовсе убеждены, что этот шаг может обернуться для супругов неприятностями. Одна из них, Ингрид Сьюард, сообщила, что смена фамилии детей герцогов Сассекских еще больше отдалит семью, в которой уже давно и без того все не гладко.

Сьюард уточнила, что своим поступком Меган Маркл и принц Гарри нарушили важную и устоявшуюся традицию наследования фамилии Маунтбеттен-Виндзор. По мнению эксперта, герцог Эдинбургский не одобрил бы решения пары. Специалист убеждена, что смена фамилии может положить начало новым конфликтам между герцогами Сассекскими и Букингемским дворцом.

"Этот шаг послужит дальнейшему отдалению принца и его детей от королевской семьи", – заключила Ингрид Сьюард.

А ранее "Клео.ру" писали, что Принц Гарри заявил о возможной смене гражданства на американское.