Таблоиды сообщили о расставании Тома Круза с бывшей российской моделью

Личная жизнь знаменитого артиста всегда интересовала публику не меньше, чем его творчество. Недавно у фанатов звезды Голливуда появился повод для радости. Сообщалось, что 61-летний Том Круз нашел новую любовь в лице 36-летней бывшей российской модели Эльсины Хайровой.

Многие поклонники были уверены, что влюбленных связывают серьезные отношения. Как писали СМИ, актер даже познакомился с детьми избранницы от прошлого союза. Но, кажется, романтические чувства не прошли проверку на прочность. Накануне таблоиды сообщили о расставании Тома Круза с Эльсиной Хайровой, передает издание "Страсти".

Источник сообщает, что решение о разрыве было принято спустя несколько дней после знакомства артиста с детьми светской львицы. Таблоиды пишут, якобы чувства угасли именно у Круза. Однако, как уточняется, бывшие влюбленные смогли сохранить приятельские отношения после расставания.

Стоит отметить, что Том Круз и Эльсина Хайрова пока не прокомментировали новости о разрыве. Но, по словам источника, между ними не осталось никаких обид и недосказанности. Сообщается, что голливудский актер хотел расстаться с избранницей на дружеской ноте, чтобы избежать неловкости в случае неожиданной встречи. Ведь бывшие влюбленные являются соседями и живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

А ранее "Клео.ру" писали, что Том Круз рассказал о фильме, который снимут в космосе.