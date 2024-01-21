Валерий Меладзе обратился к поклонникам после смерти своего отца

Валерий Меладзе в последние два года активно гастролирует по миру. В январе должно было состояться несколько его концертов в Казахстане, но певец срочно отменил их и вылетел в Москву. Причиной стало состояние здоровья его отца.

В начале января отец Валерия попал в реанимацию из-за последствий коронавируса. Он был в тяжелом состоянии и находился без сознания. Врачи долго боролись за жизнь Шоты Константиновича, которому было 90 лет. Но пожилой организм не выдержал. Накануне стало известно, что отца Валерия Меладзе не стало.





Певец отменил все концерты как только узнал, что отец попал в реанимацию. Все это время он был рядом с родными и поддерживал их. Вчера Меладзе вышел на связь с подписчиками с видеообращением о переносе ближайших концертов в Казахстане на февраль.

"В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате", – обратился Меладзе к поклонникам.

Он также добавил, что надеется на понимание и ждет всех зрителей в новые запланированные даты. Сейчас Валерий Меладзе и его семья готовятся к похоронам отца, поэтому выступлений у него до начала февраля не будет.