Андрей Малахов рассказал о помощи коллег в начале его творческого пути

Сегодня Андрей Малахов является одним из самых узнаваемых и востребованных ведущих в России. Однако проявить свой талант и вырваться на вершины карьерной лестницы он смог не сразу. Впрочем, трудности не остановили тележурналиста на пути к цели.

В беседе с коллегами Андрей Малахов признался, что мечтал работать на телевидении с юных лет. По словам шоумена, он понимал, что хочет быть в кадре, еще во время обучения на факультете журналистики. Но осуществить это желание оказалось не так-то просто.

Ведущий рассказал о помощи коллег в начале его творческого пути. Андрей Малахов вспомнил, что в студенческие годы проходил практику в программе "Доброе утро". Одна из ведущих передачи, Елена Миронова, стала для неопытного юноши большой поддержкой. Она не только увидела в молодом коллеге потенциал, но и начала приносить ему из дома вещи сына, чтобы тот достойно выглядел в кадре.

Несмотря на то, что шоумен не был одинок на своем пути к успеху, слава не пришла к нему мгновенно. По словам Малахова, ему приходилось много и упорно трудиться, чтобы заслужить признание. Однако телеведущий ни о чем не жалеет. Напротив, тележурналист считает, что более ценными являются результаты, достигнутые собственными усилиями.

"Мне кажется, что когда успех не приходит сразу, то это закаляет человека больше, чем когда договорились родители, пропихнули по знакомству, переспал с кем-то, удачно появился в клипе или в кино." – заявил шоумен.

А ране "Клео.ру" писали, что Андрей Малахов проверил лучшие лайфхаки для дома.