37 лет без Энди Уорхола: вспоминаем главные моменты творчества художника

Знаменитый американский художник скончался в 1987 году. Сегодня, 22 февраля, исполнилось ровно 37 лет со дня его смерти. Энди Уорхол вошел в историю современного искусства как один из самых значимых представителей поп-арт направления. Но какой путь ему пришлось пройти, чтобы оказаться на вершине?

Андрей Вархола, более известный как Энди Уорхол, появился на свет в Питтсбурге в 1928 году. Семья художника эмигрировала из Словакии и обосновалась в штате Пенсильвания еще до его рождения. Впрочем, в маленьком городе деятель искусства задержался лишь до 21 года. В 1949 году он уехал покорять Нью-Йорк и начал делать первые уверенные шаги в своем творческом пути.

На заре карьеры Энди Уорхол занимался оформлением витрин магазинов и рисовал рекламные плакаты. Позже художнику удалось заявить о себе на страницах модных изданий. Дизайнер начал творить для Vogue, Harper's Bazaar и других популярных журналов. Однако настоящей известности ему пришлось ждать более 10 лет.

Громкая слава пришла в 1960 году. Именно тогда из-под пера художника вышла одна из самых знаменитых его работ – картина с изображениями всем известных к тому моменту бутылок Coca-Cola. Это творение не только сделало из дизайнера настоящую звезду в своем деле, но и стало его визитной карточкой.

С приходом популярности и признания у Энди Уорхола пропала нужда доказывать свой талант. Он дружил и сотрудничал со многими знаменитостями, в том числе с Мэрилин Монро, Элвисом Пресли, Миком Джаггером. Ключевым местом в жизни и карьере писателя стала его "Фабрика", приобретенная в 1963 году. Именно там Энди Уорхол создавал произведения искусства, впоследствии ставшие известными на весь мир и пережившие своего создателя.