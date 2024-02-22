Тейлор Свифт сходила на свидание с возлюбленным в зоопарк

Тейлор Свифт начала карьеру на сцене еще будучи подростком. А сейчас, в свои 34 года, звезда может похвастаться званием одного из самых продаваемых музыкальных исполнителей. Но если на профессиональном пути артистки не было черных полос, то в личной жизни ей везло не всегда.

За годы своей популярности Тейлор Свифт не раз крутила романы с известными коллегами. Некоторые из них закончились на дружеской ноте, а другие принесли блондинке боль и разочарование. Но сейчас поклонники не могут нарадоваться за свою любимицу. Уже несколько месяцев она состоит в отношениях со звездой американского футбола Трэвисом Келси и кажется абсолютно счастливой.

Как и многим знаменитостям, Тейлор Свифт хочется иногда отдохнуть от внимания любопытных глаз. Поэтому накануне исполнительница сходила с возлюбленным на свидание в сиднейский зоопарк. Парочка провела время в романтической обстановке, прогуливаясь по территории и разглядывая обитателей вольеров, передает WomanHit. Несмотря на то, что звезда попыталась скрыть лицо солнцезащитными очками, ее узнали и запечатлели на камеру.

Источник сообщает, что Трэвис Келси прибыл в Сидней накануне, после победы его команды в Супербоуле-2024. СМИ пишут, что влюбленные выбрали в качестве своего временного гнездышка роскошный отель и предпочли пользоваться услугами личного повара.

А ранее "Клео.ру" писали о том, как Тейлор Свифт удается оставаться на вершине славы.