Пригожин запустил мнение об участии Кологривого в фильме "Жириновский. Взлет"

В прошлом году на экраны вышла одна из самых нашумевших новинок. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" собрал огромное количество восторженных отзывов. Актеры картины теперь все чаще появляются в различных проектах. Например, на днях стало известно, что Никита Кологривый вскоре примерит на себя роль Владимира Жириновского.

После того, как появились новости о том, что Никита Кологривый будет играть в кино лидера Либерально-демократической партии, общественность разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" отлично подойдет на эту роль, а кто-то наоборот думает, что теперь судьба актера играть только в картинах про "пацанов". Продюсер Иосиф Пригожин запустил мнение об участии Никиты Кологривого в фильме "Жириновский. Взлет".

Музыкальный продюсер уверен, что актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" отлично справится с ролью политика. Более того, он отметил, что у Никиты Кологривого и Владимира Жириновского есть схожие черты лица. Иосиф Пригожин убежден, что актер справится с поставленной задачей на все 100 процентов.

Также продюсер считает, что Владимир Жириновский был самым настоящим политиком, который очень хорошо разбирался в своем деле. Более того, он отметил, что съемка фильма про лидера ЛДПР с участием Никиты Кологривого – "хорошая идея".