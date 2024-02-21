На прошлой неделе известный юморист попал в неприятную ситуацию. Во время прогулки по Москве он упал, и ему пришлось вызывать скорую помощь. В результате Евгений Петросян был госпитализирован в больницу.

Свое состояние комик решил не комментировать. Журналистам он отвечал, что с ним все хорошо. Врачам удалось диагностировать у артиста перелом. Спустя полторы недели Евгений Петросян выступил с обращением к поклонникам после перелома предплечья. В своем микроблоге он опубликовал пост в типичной для него манере. Как объяснил юморист, в этой неудачной истории нет ничего криминального. Он действительно просто шел по улице, наткнулся на гололед, упал и оказался в гипсе.

"Я очень рад, что, хотя бы не на банановой шкурке, тогда было бы совсем обидно", – в шуточной форме признался Евгений Петросян.

Как известно, врачам даже пришлось делать операцию Евгению Петросяну. Более того, в одну из ночей юмористу стало плохо. Однако медики смогли стабилизировать его состояние. Сам артист настроен оптимистично. 2 марта 2024 года он планирует вернуться на сцену и надеется, что зрители не сильно расстроятся из-за того, что он будет выступать с переломом.

Ранее "Клео.ру" рассказали, что жене Евгения Петросяна досталось от покойного гения.