Несколько дней назад 76-летний директор московского государственного театра "Ленком" Марк Варшавер жаловался на простуду и сильный кашель. 16 февраля в прессе даже появилась информация, что советскому актеру потребовалась экстренная помощь врачей. Правда, ничего серьезного, по словам самого деятеля искусств, не произошло. Специалисты посоветовали ему несколько дней провести в домашней обстановке и как следует подлечиться.

Однако, как передает Телеграм-канал Mash, сегодня заслуженному работнику культуры вновь потребовалась скорая медицинская помощь. В источнике сообщается, что директор "Ленкома" Марк Варшавер экстренно госпитализирован в Москве с двусторонней пневмонией и бронхитом.

В публикации уточняется, что сейчас состояние деятеля искусств стабильное. Актер находится под присмотром специалистов, которые уже назначили ему соответствующее лечение.





В начале февраля "Клео.ру" писали о том, что в прессе появилась информация о госпитализации советского и российского ученого-зоолога Николая Дроздова. СМИ сообщили про ухудшение состояния его здоровья. Якобы у доктора биологических наук обнаружили опухоль предстательной железы.

Однако дочь знаменитого ведущего передачи "В мире животных" Елена эту информацию тогда опровергала. Звездная наследница рассказала журналистам, что ее отец, 86-летний Николай Дроздов, просто посетил клинику вместе со своей супругой. Его здоровье, по словам Елены, в полном порядке. Эту информацию подтверждал и близкий приятель ученого-зоолога Константин Мирошник.