Меган Маркл продемонстрировала публике роскошное украшение с бриллиантом

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри на несколько дней приезжали в Канаду. Визит супругов был совершен в целях подготовки к "Играм непокоренных". Эти соревнования сын короля Карла III и принцессы Дианы Гарри инициировал еще в 2014 году. В состязании принимают участие военнослужащие, которые получили ранения.

В заключительный день своей поездки Меган Маркл и принц Гарри посетили ужин, организованный в честь предстоящих соревнований. Член британской королевской семьи был одет в классический костюм черного цвета, в то время как его супруга блистала в нежном платье оливкового оттенка. 42-летняя герцогиня Сассекская продемонстрировала публике роскошное украшение с бриллиантом. Аксессуар звезде американского сериала "Форс-мажоры" обошелся в 12.500 фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей).

Корреспонденты, присутствующие на торжественном вечере, заметили, что с лица Меган Маркл не сходит улыбка. Принц Гарри же во время своего выступления на сцене ни слова не сказал о состоянии своего больного отца Карла III. Журналисты всячески пытались разговорить 39-летнего сына правящего короля Великобритании, однако он предпочел, чтобы все осталось исключительно между ними.

Публика предполагает, что поведение, которое демонстрировали Меган Маркл и принц Гарри на этом мероприятии, является равнодушным. Совсем недавно королевские эксперты отмечали, что их отношения с Карлом III идут "на поправку". Однако тот факт, что внук королевы Елизаветы II не проронил ни слова об отце, наводит общественность на определенные мысли.