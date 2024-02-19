Дочь Любови Успенской призналась, что чувствовала себя ущербной и всем завидовала

Звезда русского шансона Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина сейчас имеют прекрасные взаимоотношения. Однако было так далеко не всегда. В прошлом исполнительница хита "К единственному, нежному" не могла найти контакт с наследницей из-за ее зависимостей и проблем. В 2022 году мать и дочь наконец нашли общий язык и, ко всему прочему, часто выходят вместе на сцену.

В минувшее воскресенье Любовь Успенская и Татьяна Плаксина появились в студии еженедельного "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. Ведущий проекта Павел Воля задал вопросы исполнительнице городских романсов в преддверии ее 70-летия. Родившаяся в Америке наследница артистки также пообщалась с шоуменом и рассказала о своей жизни в США и адаптации в России. 34-летняя дочь Любови Успенской призналась, что раньше чувствовала себя ущербной и всем завидовала.

Ведущий телепроекта Павел Воля поинтересовался у молодой артистки, были ли в ее жизни моменты, когда она испытывала чувство зависти к матери. Татьяна Плаксина ответила положительно и дополнила, что это было в период, когда она имела проблемы с самооценкой. По словам певицы, она тогда завидовала буквально всем, кто, по ее мнению, являлся крутым.





Любовь Успенская и Татьяна Плаксина на "Шоу Воли" также прошли проверку на детекторе лжи. С помощью полиграфолога Георгия Барышева удалось выяснить, что каждая из певиц считает, что именно она поет лучше. При этом эксперт отметил, что молодая артистка очень уважает свою мать, однако из-за разной музыкальной стилистики считает себя лучше.