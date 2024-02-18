Получившая серьезные травмы Кудрявцева готовится к предстоящей операции

На репетиции нового проекта "Звезды" на телеканале НТВ, 52-летняя телеведущая получила серьезные травмы , которые потребовали последующего хирургического вмешательства. Как рассказала артистка, это произошло во время генерального прогона номера с командой "КВН". Лере Кудрявцевой предстояло сделать серию из трех прыжков, в результате чего правая нога не выдержала нагрузку и она получила серьезные повреждения.

Вследствие происшедшего, Кудрявцева была вынуждена прибегнуть к коляске для передвижения, поскольку самостоятельно ходить она не могла. Травма оказалась настолько серьезной, что врачи поставили диагноз – повреждение мыщелка коленного сустава и разрыв передней крестообразной связки, что простыми словами обозначает "сломала колено".





Медицинский специалист, осмотревший известную личность, указал на случайность как фактор, вызвавший травму, отметив, что состояние ее костей оказалось лучше, чем можно было ожидать от возраста артистки. Сломавшая ногу Кудрявцева готовится к предстоящей операции. Звезда подчеркнула, что медицинское вмешательство намечено на ближайшее время, но перед этим необходимо дождаться уменьшения отека.

В настоящий момент съемки телеведущей оказались под угрозой, так как большую часть времени знаменитость вынуждена проводить в постели. Однако, несмотря на эти препятствия, в своем телеграм-канале Лера Кудрявцева не утратила бодрого духа и уверенно заявила своим подписчикам: "Отек уже меньше – хорошо!". Отметим, что информация, полученная из различных источников, указывает на то, что восстановление рабочего состояния колена с подобным диагнозом занимает период от пяти месяцев до полугода.



