Вдова Этуша Горбунова призналась, что не намерена заводить новые отношения

Елена Горбунова, вдова известного актера Владимира Этуша, настаивает на том, что новые романтические связи ей не интересны . Она открыто говорит о своем восхищении Владимиром Абрамовичем, чья кончина наступила почти пять назад.

Пути двух сердец пересеклись в профессиональной среде во время работы над телепрограммой, когда Этуш переживал утрату первой супруги, Нины Крайновой, ушедшей из жизни в связи с тяжелой болезнью – онкологией. Несмотря на недоверие окружающих по поводу их союза и предположения о скрытых намерениях Елены, их взаимоотношения оказались крепкими.





Елена Горбунова в разговоре с Дмитрием Борисовым открыла свою душу, с тяжелым сердцем сообщая о последних днях жизни супруга, Владимира Этоша. По словам вдовы, взгляд артиста потерял присущую ему искру. Несмотря на слухи, вызванные значительной разницей в возрасте между ней и актером, их союз длился 18 лет. Елена ясно дала понять, что не намерена заводить новые отношения и не представляет для себя возможности вновь выйти замуж :