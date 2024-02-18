Вдова Этуша Горбунова призналась, что не намерена заводить новые отношения

Елена Горбунова, вдова известного актера Владимира Этуша, настаивает на том, что новые романтические связи ей не интересны. Она открыто говорит о своем восхищении Владимиром Абрамовичем, чья кончина наступила почти пять назад.
Пути двух сердец пересеклись в профессиональной среде во время работы над телепрограммой, когда Этуш переживал утрату первой супруги, Нины Крайновой, ушедшей из жизни в связи с тяжелой болезнью – онкологией. Несмотря на недоверие окружающих по поводу их союза и предположения о скрытых намерениях Елены, их взаимоотношения оказались крепкими.
Елена Горбунова в разговоре с Дмитрием Борисовым открыла свою душу, с тяжелым сердцем сообщая о последних днях жизни супруга, Владимира Этоша. По словам вдовы, взгляд артиста потерял присущую ему искру. Несмотря на слухи, вызванные значительной разницей в возрасте между ней и актером, их союз длился 18 лет. Елена ясно дала понять, что не намерена заводить новые отношения и не представляет для себя возможности вновь выйти замуж:
Вступая в брак с Этушем, я была убеждена, что это навсегда. Мне было очевидно, что, вероятно, я его переживу, но в моем сердце он займет место до конца моих дней – быть иначе просто невозможно. Владимир Этуш полностью заполнил мою душу, не оставив даже маленького квадратненького сантиметра. Так устроен любовный путь, и возраст тут не имеет значения, – подчеркнула Елена Горбунова, объясняя свои чувства.