Джону Траволте — 70: факты из жизни и творчества культового актера

Джон Траволта прервал обучение, чтобы следовать своей страсти к танцам, что в итоге привело его к звездному статусу благодаря выступлению в киноленте "Лихорадка субботнего вечера". Его единственном формальным образованием были курсы пилота.

На протяжении нескольких десятилетий Джон Траволта оставался одной из самых ярких знаменитостей Голливуда. В честь 70-летия телезвезды " Клео.ру " подготовили подборку из пяти фактов о жизни и творчестве актера.

ТАНЕЦ С ПРИНЦЕССОЙ

В 1985 году, во время визита британской монархии в США, Джон Траволта по личной просьбе принцессы Дианы получил приглашение в резиденцию президента – Белый дом. Кульминацией вечера стал момент, когда Траволта был позван станцевать с самой принцессой .





УВЛЕЧЕННЫЙ САЕНТОЛОГИЕЙ

Известный актер Джон Траволта является последователем Саентологии и часто использует Е-метр – устройство, которое позволяет мониторить духовные изменения . В случаях, когда он замечает "колебания", актер предпочитает вести беседы о своих жизненных трудностях с наставником из саентологической общины.





АКУЛА ПЕРА

Малоизвестный факт, что Джон Траволта также оставил свой след в мире литературы. В девяностые годы он обогатил библиотечные полки не только работами, посвященными физическому здоровью и саентологии, но и создал детскую книгу, сказку, для учащихся начальных классов.





ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ

В 2009 году актер Джон Траволта столкнулся с утратой – его сын Джет, которому было 16 лет, ушел из жизни. Мальчик боролся с редким заболеванием – синдромом Кавасаки. Его жизнь оборвалась из-за приступа эпилепсии.



