Разорвала букет и швырнула в лицо: Гузеева сорвалась в эфире Первого канала

Передача Первого канала о поиске второй половинки выходит на экраны более пятнадцати лет. Ее бессменные предводительницы считают себя экспертами в области отношений, поскольку успешно соединяют одинокие сердца. Сейчас в кадре Лариса Гузеева и Роза Сябитова работают вдвоем, обращаясь к искусственному интеллекту за советами.
Однако в последнее время общественность обсуждает вовсе не любовные истории "Давай поженимся!", а прославленных свах, которые ведут себя в кадре достаточно развязно. Импульсивные заявления, дерзкие замечания и провокационные выходки ведущих – все это попадает в эфир. Многие задаются вопросом, почему Лариса Гузеева и Роза Сябитова так поступают.
В очередном выпуске главная сваха страны Лариса Гузеева помогала найти любовь девушке Антонине, к которой пришли знакомиться мужчины. Поскольку героиня программы увлекается музыкой и связана с ней профессионально, один из участников шоу "Давай поженимся!" решил покорить ее сердце песней.
Антонина вместе с женихами и Розой Сябитовой исполнила композицию Надежды Кадышевой "Широка река". Песня о черной воде и окаянной любви тронула Ларису Гузееву так, что ведущая сорвалась в эфире Первого канала.
Когда звучали слова припева, знаменитая брюнетка разорвала букет цветов и швырнула в лицо гостям передачи "Давай поженимся!". Причем это был подарок одного из участников. Вместо того чтобы поставить цветы в вазу, Лариса Гузеева добавила спецэффектов и разбросала лепестки по студии.
"Спасибо, друзья мои, спасибо", – так ведущая поблагодарила участников за исполнение песни Кадышевой "Широка река".
Ранее "Клео.ру" писали, что Лариса Гузеева считает Геннадия Хазанова своим божеством.