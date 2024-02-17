Разорвала букет и швырнула в лицо: Гузеева сорвалась в эфире Первого канала

Передача Первого канала о поиске второй половинки выходит на экраны более пятнадцати лет. Ее бессменные предводительницы считают себя экспертами в области отношений, поскольку успешно соединяют одинокие сердца. Сейчас в кадре Лариса Гузеева и Роза Сябитова работают вдвоем, обращаясь к искусственному интеллекту за советами.

Однако в последнее время общественность обсуждает вовсе не любовные истории "Давай поженимся!", а прославленных свах, которые ведут себя в кадре достаточно развязно. Импульсивные заявления, дерзкие замечания и провокационные выходки ведущих – все это попадает в эфир. Многие задаются вопросом, почему Лариса Гузеева и Роза Сябитова так поступают.