Скандальный блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, взялась за творческую переработку и представила отрывок "новой" композиции "Мой мармеладный". Вместо точного копирования оригинальных слов, певица привнесла элементы, характерные для ее уникального стиля. За музыкальное оформление новинки отвечали ее супруг Олег Еропкин (Moneyken) в соавторстве с Максимом Фадеевым.

Инстасамка выпустила свою версию хита Кати Лель "Мой мармеладный". В отличие от первоисточника, где Лель повествует о сложностях в отношениях с любимым человеком, продюсеры "перекроили" сюжетную линию трека, теперь его центральный персонаж ведет речь о расточительном образе жизни и " потраченных бабках ". О точной дате выхода полной версии композиции информации пока нет.





Некоторые подписчики выразили недовольство по поводу последних релизов скандальной певицы. Поклонники задаются вопросом: "Когда ждать оригинальный контент?":

"А что-то авторское будет?"; "Прикольно, но одно и то же уже надоело"; "Еду тратить кучу бабла... да я потратила кучу бабла... А будет уже что-то новое, надоело, масло масляное и один и тот же бит", – такие комментарии оставили пользователи под последней публикацией Инстасамки.

10 января 2024 года фанаты были удивлены новостью о том, что Инстасамка, Олег Манекен и Максим Фадеев провели совместную встречу. Напомним, что владельцем авторских прав на композицию "Мой мармеладный" является Максим Фадеев, в то время как Катя Лель открыто заявила, что не получает прибыли от ротаций.

"Опять мне кажется, что кружится моя голова...". Все мы знаем следующую строчку. Однако с этого момента "голова будет кружиться" от новой версии хита в исполнении Инстасамки: "...да, я потратила много бабла".