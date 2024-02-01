Лариса Гузеева считает Геннадия Хазанова своим божеством

Популярная передача выходит на экраны более десяти лет. Главная сваха страны за это время помогла найти вторую половинку многим участникам "Давай поженимся!". Часто в эфире знаменитость делает откровенные признания. Так, в последнем выпуске Лариса Гузеева призналась, что считает Геннадия Хазанова своим божеством.

Участником последнего выпуска стал мужчина, который является комиком. Побороться за его сердце решила девушка, которая тоже не против рассказать несколько шуток и рассмешить своего партнера. Молодой человек посчитал, что в паре должен быть один сумасшедший человек. Тогда Лариса Гузеева и вспомнила Геннадия Хазанова. Артистка отметила, что профессиональные юмористы в жизни очень спокойные и размеренные люди. По ее мнению, они наблюдают за происходящим вокруг них и записывают шутки в блокнот, чтобы потом вжиться в роль и играть на сцене.



"Я Геннадия Викторовича Хазанова не просто обожаю, а я вот на него смотрю снизу вверх, вот он для меня божество, и он весь такой, как струна", – призналась Лариса Гузеева.

Также артистка отметила, что если в семье девушка является профессиональным стендап-комиком, то могут возникнут проблемы. Лариса Гузеева убеждена, что если женщину с ее шутками становится очень много в доме, то она является либо бездарной, либо безработной.

Ранее "Клео.ру" писали, что Лариса Гузеева сделала чистосердечное признание.