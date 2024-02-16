Звезда шоу "Дом-2" Фаломин попал в больницу после отравления

Участник скандальной программы решил отметить День влюбленных не в объятиях с любимым человеком, а на больничной койке. Стало известно, что звезда шоу "Дом-2" Александр Фаломин попал в больницу после отравления.

Оказалось, что мужчину нашли на улице. Очевидцы заметили, что участник шоу "Дом-2" ведет себя неадекватно. Ему сразу вызвали скорую помощь. Медики экстренно госпитализировали его в больницу и заметили, что он пребывает в возбужденном состоянии.

Врачи решили подключить Александра Фаломина к аппарату ИВЛ и взяли у него анализы. Предварительно, они показали у бодибилдера в организме наличие веществ изменяющих сознание человека. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится звезда шоу "Дом-2".



Стоит отметить, что известность к Александру Фаломину пришла после того, как он принял участие в телевизионном шоу "Дом-2". До этого он работал в модельной сфере. Однако мужчина решил не останавливаться на достигнутом и пошел дальше. Бодибилдер начал пробовать себя в актерской карьере. Он снялся в нескольких рекламах и теперь мечтает о роли в кино.

Ранее "Клео.ру" писали, что звезду шоу "Дом-2" Алену Рапунцель застали с большим животом.