Не стало народного артиста России Иосифа Камышева

Новый 2024 год для многих начался с грустных новостей. За минувшие полтора месяца Россия потеряла нескольких гениальных деятелей культуры, которые продвигали искусство в массы и получили общественное признание. А 15 февраля стало известно, что нас покинул народный артист России Иосиф Камышев. Его не стало в возрасте 74 лет.

Любовь и признание зрителя знаменитый актер получил благодаря своему профессионализму и искренности. Его нередко называли мастером своего дела. Кажется, что не было ролей, которые ему были не под силу.

Для публики новость об утрате маэстро театральной сцены стала потрясением. Однако обстоятельства, при которых ушел народный артист России, пока не раскрываются. Дата и место прощания с Иосифом Камышевым будут объявлены позднее.

Стоит отметить, что за плечами народного артиста десятки театральных работ. Свой творческий путь актер начал в Челябинске. Однако с 1984 года он начал работать в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого. В его карьере насчитывается более 30 театральных ролей. Иосифа Камышева многие называли "человек-театр".