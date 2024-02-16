Муж-армянин отстегнул звезде "Дома-2" Пинчук миллион после рождения ребенка

Ирина Пинчук, к сожалению или к счастью, на романтическом реалити так и не смогла построить любовь. Судьба ждала ее за пределами телестройки. Несмотря на то что ее будущий супруг Арай Чобанян тоже являлся участником шоу "Дом-2", их роман завязался за периметром проекта.

В середине 2021 года влюбленные узаконили свои отношения. Ирина Пинчук на торжественной церемонии бракосочетания находилась в интересном положении.

11 февраля мама уже двоих детей отмечала свой 29-й день рождения. О том, сколько денег ей отстегнул Арай Чобанян, экс-участница шоу "Дом-2" рассказала подписчикам своего блога только сегодня.

Ирина Пинчук похвасталась роскошным подарком от мужа-армянина, который преподнес ей целый миллион рублей на шоппинг. Блогер опубликовала видео на странице в своих социальных сетях и призналась поклонникам, что это, пожалуй, мечта любой девочки.





В кадре присутствовал и сам щедрый даритель Арай Чобанян. Бывший герой шоу "Дом-2" привел возлюбленную в торговый центр, где, по его словам, огромное разнообразие популярных брендов. Мужчина предложил любимой супруге покупать все, что ей только понравится. Кстати, Ирина Пинчук и Арай Чобанян сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому шоппинг, скорее всего, пройдет на славу.

Когда Ирина Пинчук была беременна вторым ребенком, "Клео.ру" писали, что поклонники блогера ополчились на ее двухлетнего сына Давида. Недоброжелателям показалось, будто малыш плохо себя ведет. Тогда звезда шоу "Дом-2" сообщила, что больше не будет показывать кадры со своим наследником.