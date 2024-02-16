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Киркоров кардинально сменил имидж и появился на шоу "Маска" в сдержанном образе

Киркоров кардинально сменил имидж и появился на шоу

После бойкота поп-король российской эстрады изменился. Карнавальный образ сменила сдержанность.

Зима выдалась для поп-короля нелегкой. Участие в "голой вечеринке" для него обернулось огромным количеством неприятностей, срывами концертов, отказами в корпоративах, всеобщим осуждением и финансовыми потерями.

И вот потихоньку поп-короля начинают реабилитировать и допускать к эфирам. Так, несмотря на решение удалить его из состава судей нового сезона музыкального шоу "Маска", Филиппа Бедросовича пригласили в судейское кресло.

Филипп Киркоров. Скриншот из анонса шоу &#34;Маска&#34;

На съемки исполнитель хита "Единственная моя" явился в неожиданном образе. Привыкшие к почти бразильским карнавальным нарядам артиста зрители оторопели, увидев сдержанного, похожего не на поп-певца, а скорее на "белый воротничок" Киркорова. Певец теперь снова брюнет, к тому же надел сдержанный костюм без страз и перьев. Некоторые пользователи Сети предположили, что бойкот сильно повлиял на певца и тот избавился от ярких нарядов, сменив их на классические.

Премьерный выпуск шоу состоится на днях, и это будет первый эфир короля российской эстрады за два месяца "отмены", начавшейся после посещения им вечеринки в клубе "Мутабор".

Ранее "Дни.ру" писали, что музыкальный критик Сергей Соседов предлагал свою кандидатуру на роль судьи взамен опального Киркорова.

16 февраля 2024, 20:15
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Редакция «Клео»
Шоу "Маска"✓ Надежный источник

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