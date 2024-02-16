Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос предупредила россиян об опасности

В прошлом году на экраны вернулись сильнейшие медиумы и мистики, которые принимали участие в шоу "Битва экстрасенсов". Они решили сразиться за звание лучшего в новом телепроекте эзотерической направленности. Виток популярности дал повод некоторым участникам завести блоги в соцсетях. Например, экстрасенс Виктория Райдос регулярно делится разными историями из своих практик на площадке YouTube.

На днях вышел новый выпуск личного шоу звезды. На этот раз Виктория Райдос подняла тему призраков в жизни человека. Так, экстрасенс предупредила россиян об опасности. Звезда убеждена, что важно избавляться при покупке жилья или вещей от духов прошлого. Медиум отметила, что абсолютно чужая душа может сильно повлиять на жизнь человека.



"Узнавайте информацию о прежних владельцах ваших машин и квартир, всегда очищайте вещи от чужой энергетики. И главное – ничего не бойтесь и будьте уверены в успехе", – призвала Виктория Райдос.

Кроме того, экстрасенс в своем шоу рассказала историю о семье, в которой произошло несчастье. По словам звезды, к ней обратилась молодая пара, влюбленные приобрели квартиру и мечтали о рождении ребенка. Однако после переезда в новое жилье несколько лет девушка не могла забеременеть. На помощь ей пришла Виктория Райдос.

Экстрасенс помогла избавиться от духа прошлого, который проживал в квартире, которую купила семья. По словам Виктории Райдос, что предыдущая владелица жилья умерла при домашних родах в ванной, а ее дух присосался к той самой девушке, которая стала новой хозяйкой жилья.

Ранее "Клео.ру" писали, что звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос объяснила, с кем не надо дружить.