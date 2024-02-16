Сбросивший 80 кг комик из "Кривого зеркала" Морозов терпеть не может свои дни рождения

Юморист Александр Морозов, известный по таким популярным проектам как "Кривое зеркало" и "Петросян-шоу", несколько лет назад кардинально изменил свою жизнь. Комик серьезно взялся за здоровье и похудел на 80 кг. Артист как-то рассказывал, что большую часть жизни он был полным. Лишний вес не доставлял ему неудобств, однако с возрастом ситуация изменилась. Александр Морозов признавался, что жизнь полных людей едва можно назвать полноценной.

Накануне юморист побывал в студии телевизионного проекта Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Александр Морозов пообщался с ведущим на различные, пожалуй, волнующие, многих темы. Сбросивший 80 кг комик из "Кривого зеркала" признался, что терпеть не может свои дни рождения. В ходе беседы он в шутливой форме объяснил, почему имеет такое предвзятое отношение к личному празднику.

По словам артиста, он не видит смысла в том, чтобы каждый год праздновать приближение старости. Более того, за всю жизнь у популярного юмориста был всего один день рождения, который его более чем устроил.

Однажды Александр Морозов встретил праздник почти в одиночестве. Артист отдыхал за Волгой и ранним утром отправился на рыбалку. Во время тихого и размеренного отдыха он заметил неожиданное: из-за угла появилась лодка с баянистом на "носу". Вместе с музыкантом было порядка 30 человек. Шумная компания начала распевать песни в честь дня рождения комика.





Оказалось, что друзья звезды телепередачи "Кривое зеркало" решили устроить для именинника сюрприз. Они сговорились и взяли в честь праздника отгулы. Александр Морозов расплакался от увиденного, однако это были не слезы счастья.

Комик расстроился, что шумная компания испортила ему тихий и размеренный день, который так хорошо начинался. Юморист признался, что в конечном итоге тот праздник прошел весело, а своих друзей он очень любит.