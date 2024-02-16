Будь яркой, как Леди Гага: формула стиля американской певицы

Креативная звезда всегда удивляет своими образами на фотосессиях, концертах, светских вечеринках. Смелые наряды, причудливые аксессуары и броский макияж стали ее визитной карточкой. Если ты хочешь почувствовать себя такой же яркой, как Леди Гага, женский журнал "Клео.ру" рад помочь !

Представляем формулу стиля экстравагантной фэшн-дивы Голливуда!





Первое, что нужно запомнить, – это оригинальный гардероб. Леди Гага всегда выделяется из толпы, благодаря нестандартным решениям . Она активно экспериментирует с оттенками, материалами и пропорциями одежды, поэтому удивляет публику и врезается в память.





Второе значение в формуле стиля, которому соответствует Леди Гага, это акцент на деталях. Певица мастерски подбирает дизайнерские аксессуары, которые дополняют ее образ и делают его более выразительным . Помпезно-карнавальная атрибутика, причудливые очки, массивные украшения – все это оказывает поистине впечатляющий эффект на окружающих.





Третье звено – макияж лица, который по уровню сложности нередко напоминает профессиональный грим. Леди Гага всегда уделяет особое внимание косметике и умело сочетает несочетаемое . Сочные губы, четкие стрелки, пышные накладные ресницы – так создается образ модной иконы.



