Обычно артистка сдержанно относится к публикации личных моментов в Сети, вероятно, из страха потерять личное счастье. Но на этот раз Татьяна Буланова сделала исключение, поделившись особым снимком молодого избранника.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились в 2023 году, несмотря на возрастную разницу в 19 лет. Певица рассказывала, что ее муж изъявил желание взять все затраты по свадьбе на себя, а она и не стала ему мешать. По словам знаменитости, будущий супруг собирался организовать торжество с размахом, поскольку он женился впервые.

Татьяна Буланова поделилась важным событием в жизни супруга: Валерий Руднев отмечает 36-летие. Знаменитость опубликовала фотографию мужа и выразила глубокую привязанность, упомянув, что избранник оказывает ей существенную поддержку.

Напомним, что Буланова является матерью двоих детей, каждый из которых родился от разных браков. Старший сын появился на свет от первого мужа – звукорежиссера Николая Тагрина. Александру сейчас 30 лет, он обосновался в Санкт-Петербурге и занимается ресторанным делом. Никита, ее младший сын от брака с футболистом Владиславом Радимовым, в возрасте 16 лет питает интерес к химии и, возможно, выберет карьеру в области медицины, как предполагает его мать.

Отметим, что дети Татьяны Булановой благосклонно отнеслись к ее выбору. Младший сын знаменитости даже выразил надежду, что этот брак станет для его матери последним и самым счастливым!