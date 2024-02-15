Лада Дэнс дала эксклюзивный комментарий об уходе со сцены

В Кремле состоялся "Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ". Телеверсия выйдет в эфир 1 марта. Среди звезд была и Лада Дэнс. За кулисами с певицей встретился корреспондент женского журнала "Клео.ру".





Сегодня Лада Дэнс целиком сосредоточена на карьере. Дети выросли и живут отдельно. А с мужем певица давно в разводе – ничего не мешает, словом.

"Я только раз оставляла сцену – когда уходила в кино (в начале нулевых на время отошла от гастрольной деятельности, так как режиссер Дмитрий Фикс пригласил ее исполнить одну из главных ролей в телевизионном сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" – Прим. ред.), – говорит Лада. – Но поняла, что без музыки и сцены не могу".





Но певице идет 58-й год. Через два года – пенсия. Планирует ли она выходить на заслуженный отдых?

"Сказала себе: "Лада! Сколько времени тебе осталось, столько ты и должна работать!" – сообщила звезда. – Но я понимаю, что артист – это гармоничная личность, которая должна красиво выглядеть, красиво говорить и красиво петь. Поэтому, пока у меня есть силы, здоровье и голос, я буду предана своей профессии. Например, хочу создать свой лейбл, чтобы не бегать и никого не просить. Ведь у меня более ста песен новых лежит!".



