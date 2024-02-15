Наследники Шатунова озолотились на сериале "Слово пацана"

Премьера сериала "Слово пацана" наделала много шума. Кто-то ностальгически вспомнил собственную юность, кто-то осудил сериал и назвал его слишком жестоким. Однако фильм прогремел и набрал уже массу просмотров. Прозвучавшая в нем музыка 90-х обрела вторую молодость, а их авторы или правообладатели озолотились, получив неплохой гонорар.

В молодежных чартах прочно закрепились песни, которые когда-то слушали их родители. Юрий Шатунов, группы "Комбинация", "Мираж" и другие звезды 90-х снова зазвучали из плейеров и колонок. На школьных дискотеках, как тридцать лет назад, снова звучит "Седая ночь" и другие композиции "Ласкового мая". Продюсер Яна Рудковская подтвердила, что ее средний сын вовсю слушает Шатунова вместе с друзьями.

"Эх, Юрка Шатунов не дожил до второго триумфа", – посетовала Рудковская.



Первые строчки чартов пестрят названиями, знакомыми тем, кому за сорок. Популярные в конце 80-х – начале 90-х композиции обрели вторую молодость. А правообладатели на эти песни получили неплохие деньги.

Только наследники исполнителя хита "Белые розы" заработали 15 миллионов рублей за прозвучавшие в "Слове пацана" хиты "Ласкового мая". Права на песни им передал ушедший из жизни автор композиций Сергей Кузнецов.

Не только в России вновь зазвучала "Седая ночь". Западные слушатели, не успевшие натанцеваться под хит Кати Лель, снова записывают ролики – теперь под песню Юрия Шатунова.

Ранее "Клео.ру" писали, что Анна Пересильд спела "Седую ночь" на сцене.