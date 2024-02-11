Побывавший на дне Топалов дал главный совет молодым людям

На днях вышло откровенное интервью популярного певца с доктором Василием Шуровым. В ходе диалога артист признался, что раньше увлекался запрещенными веществами. Однако ему удалось вовремя остановиться и выйти из этой ловушки. Так, побывавший на дне Влад Топалов дал главный совет молодым людям.
Артист убежден, что у каждого человека свой путь. Однако певец точно не рекомендует никому сталкиваться с какой-либо зависимостью. Влад Топалов отметил, что нужно быть очень сильным человеком для того, что рискнуть пройти такого рода испытания. Более того, по мнению супруга Регины Тодоренко, если однажды войти в это, то ты навсегда останешься одной ногой в этом мире.
"Иногда хочется стереть память, потому что с этой памятью невозможно жить", – признался Влад Топалов.
Более того, певец заявил, что хочет максимально уберечь своих детей от употребления веществ, которые меняют сознание человека. Влад Топалов отметил, что он хочет донести до наследников вред такого рода развлечения на своем примере.
"Я понимаю, что это их жизнь, они имеют право делать свой выбор, но когда-то сделав этот выбор я хочу, чтобы они его как можно дальше отсрочили", – поделился Влад Топалов.
Ранее "Клео.ру" писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили годовщину свадьбы.