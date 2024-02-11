Побывавший на дне Топалов дал главный совет молодым людям

На днях вышло откровенное интервью популярного певца с доктором Василием Шуровым. В ходе диалога артист признался, что раньше увлекался запрещенными веществами. Однако ему удалось вовремя остановиться и выйти из этой ловушки. Так, побывавший на дне Влад Топалов дал главный совет молодым людям.

Артист убежден, что у каждого человека свой путь. Однако певец точно не рекомендует никому сталкиваться с какой-либо зависимостью. Влад Топалов отметил, что нужно быть очень сильным человеком для того, что рискнуть пройти такого рода испытания. Более того, по мнению супруга Регины Тодоренко, если однажды войти в это, то ты навсегда останешься одной ногой в этом мире.

"Иногда хочется стереть память, потому что с этой памятью невозможно жить", – признался Влад Топалов.