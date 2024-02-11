"Родственники отказались": душераздирающая история вынудила Лазарева принять меры

На днях в Сыктывкаре прошел концерт исполнителя хита "В самое сердце". Среди гостей была замечена зажигательная бабушка, которая улыбалась и пританцовывала в первом ряду возле сцены. Сергей Лазарев решил показать своим подписчикам фанатку и рассказала историю, связанную с ней.

Оказалось, что танцующая бабушка часто ходит на концерты звезд шоу-бизнеса. Более того, артист заявил, что она живет в неблагоприятных условиях. В комнате, которую она снимает, есть только кровать и стул.

"От нее отказались все родственники, она инвалид", – поделился Сергей Лазарев.

Так, душераздирающая история вынудила Сергея Лазарева принять меры. Сейчас они вместе с его командой занимаются поиском квартиры для того, чтобы поклонница артиста смогла жить в более комфортных условиях. Певец отметил, что планирует оплачивать аренду нового жилья для бабушки.

Стоит отметить, что видео с танцующей бабушкой набрало в Сети более 13 миллионов просмотров. Оказалось, что ее снял звукорежиссер артиста. Более того, певец отметил, что и сам со сцены видел радостную поклонницу. Когда он собирал цветы после своего концерта, то женщина протянула ему руку и, по его словам, была безумно счастлива, когда он ее пожал.