"Родственники отказались": душераздирающая история вынудила Лазарева принять меры

На днях в Сыктывкаре прошел концерт исполнителя хита "В самое сердце". Среди гостей была замечена зажигательная бабушка, которая улыбалась и пританцовывала в первом ряду возле сцены. Сергей Лазарев решил показать своим подписчикам фанатку и рассказала историю, связанную с ней.
Оказалось, что танцующая бабушка часто ходит на концерты звезд шоу-бизнеса. Более того, артист заявил, что она живет в неблагоприятных условиях. В комнате, которую она снимает, есть только кровать и стул.
"От нее отказались все родственники, она инвалид", – поделился Сергей Лазарев.
Так, душераздирающая история вынудила Сергея Лазарева принять меры. Сейчас они вместе с его командой занимаются поиском квартиры для того, чтобы поклонница артиста смогла жить в более комфортных условиях. Певец отметил, что планирует оплачивать аренду нового жилья для бабушки.
Стоит отметить, что видео с танцующей бабушкой набрало в Сети более 13 миллионов просмотров. Оказалось, что ее снял звукорежиссер артиста. Более того, певец отметил, что и сам со сцены видел радостную поклонницу. Когда он собирал цветы после своего концерта, то женщина протянула ему руку и, по его словам, была безумно счастлива, когда он ее пожал.
Ранее "Клео.ру" писали, что Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Анастасией Волочковой.