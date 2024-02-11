Звезда сериала "Универ" минувшей осенью вновь стала мамой. Актриса исполнила мечту, которая близка многим мужчинам: она подарила супругу Евгению Васильеву уже четвертого богатыря. На днях Мария Кожевникова рассказала, почему ее младший сын стал особенным.

Звезда подарила супругу четвертого сына еще осенью. В беседе с Лерой Кудрявцевой в рамках шоу "Секрет на миллион" актриса заявила, что рождение ребенка прошло не таким гладким, как она планировала изначально. Мария Кожевникова отметила, что роды длились 12 часов. Однако, как только мальчик появился на свет, он, в отличие от других сыновей, не кричал, а будто пытался ей что-то объяснить. Более того, знаменитость отметила, что младший сын в отличие от старших совершенно не доставляет ей хлопот.

"Он даже при родах начал со мной разговаривать, и он контролер страшный, ему даже одного дня не было, а он за мной следил", – рассказала Мария Кожевникова.

Однако имя младшего сына актриса тщательно скрывает. Более того, звезда до сих пор не показала мальчика своим подписчикам. Как оказалось, Мария Кожевникова сначала хочет крестить ребенка. В беседе с Лерой Кудрявцевой знаменитость пообещала, что после крещения расскажет интересную историю, связанную с именем малыша.