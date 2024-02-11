Бузова призналась, почему не может забыть Тарасова

Союз звездной пары распался еще в 2016 году. Однако разойтись с благодарностью друг к другу бывшим возлюбленным не удалось. То исполнительница хита "Мало половин" заденет экс-супруга, то он ее. На днях Ольга Бузова призналась, почему не может забыть Дмитрия Тарасова.

Недавно популярная певица на светском мероприятии в беседе с журналистами затронула разные темы. Однако многих волновало, почему Ольга Бузова считает экс-возлюбленного неинтересным человеком, но при этом каждый раз пытается его задеть. Оказалось, что певица не видит ничего плохого в том, что она вспоминает свое прошлое и делится опытом отношений, которые длились более пяти лет. По мнению артистки, без того, что было пережито раньше, не будет будущего.

"Это нормально - рассказывать про прошлое, какие-то ситуации вспоминать. Не нормально – оскорблять, унижать и говорить ложь и провокации", – высказалась Ольга Бузова.

Стоит отметить, что в декабре минувшего года вышло откровенное интервью с участием Ольги Бузовой. В нем артистка рассказала подробности развода с Дмитрием Тарасовым. По словам экс-ведущей шоу "Дом-2", бывший супруг заставлял ее варить борщи. Более того, он выставил ее на улицу при расставании.