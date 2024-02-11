"Обычный день": Алсу раскрыла истинное отношение ко Дню всех влюбленных

Совсем скоро наступит долгожданный день, к которому многие влюбленные трепетно готовятся. Кто-то с нетерпением ждет этот праздник, кто-то его ненавидит, а для кого-то это абсолютно обычный день. Свое истинное отношение ко Дню всех влюбленных раскрыла певица Алсу.

Как известно, в личной жизни артистки все хорошо. У нее есть любящий муж, в браке с которым у них появилось на свет трое детей. Однако День всех влюбленных для звезды не является особенным праздником. Алсу признается, что для нее 14 февраля – это день для того, чтобы лишний раз признаться в своих чувствах близким.

"Для меня 14 февраля – обычный день", – поделилась Алсу.

Кроме того, артистка рада, что есть такой особенный день в году, когда все вокруг говорят о своих чувствах. Однако Алсу убеждена, что День всех влюбленных переоценен и не является таким важным праздником, как День рождения или Новый год.

Стоит отметить, что звезда счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым более пятнадцати лет. Пара занимается воспитанием троих детей. В 2006 году на свет появилась дочь Сафина, в 2008 году певица Алсу подарила дочке сестру Миккелу, а в 2016 году родился третий ребенок – сын Рафаэль.