Дженнифер Энистон — 55: самые громкие роли вечно молодой звезды Голливуда

Главная блондинка больших экранов отмечает день рождения 11 февраля. "Клео.ру" подготовили подборку самых громких ролей вечно молодой звезды Голливуда Дженнифер Энистон.

ТЕЛЕСЕРИАЛ "ДРУЗЬЯ" (1994-2004)

Дженнифер стала знаменитостью благодаря своей звездной роли в "Друзьях", где ее персонаж, Рэйчел Грин, претерпел ощутимую трансформацию на протяжении десяти сезонов . Вместе с друзьями Рэйчел проходит путь к профессиональному самоопределению, совершает промахи, ищет любовь и выстраивает свое будущее. Ее персонаж, начиная как капризная и незрелая девушка, полностью чуждая жизненным реалиям, к концу десятого сезона обретает профессиональное признание в сфере моды, становится матерью и уверенно шагает навстречу истинной любви.





МЫ – МИЛЛЕРЫ (2013)

В фильме "Мы – миллеры" 43-летняя Дженнифер воплотила образ Роуз, стриптизерши, которая соглашается на опасную авантюру: перевозку запрещенных веществ из Мексики в США под прикрытием "счастливой семьи". Роуз вынуждена взаимодействовать с членами подставной родни, где все обладают уникальным набором причуд и характерных черт. Чем же закончится это "путешествие"?





РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ (2006)

История повествует о паре, находящейся на грани развода. Их желанию развестись препятствует квартирный вопрос. В отношениях Брук (Дженнифер Энистон) и Гэри (Винс Вон) появились трещины, что привело к напряженным стычкам. Однако, несмотря на все трудности, у них все еще есть возможность найти общий язык и помириться. Удастся ли главным героям сохранить брак и начать жить по-новому?





ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ (2010)

В центре сюжета фильма, полного юмора и динамичных сцен, находится отважная журналистка Николь, чей образ воплотила Дженнифер Энистон. Ее персонаж привлекает внимание не только органы правосудия, но и преступные группировки. Внезапный случай заставляет Николь объединить силы с Майло (Джерард Батлер) – профессиональным ловцом преступников, который к тому же является ее экс-супругом. Между ними царит напряженность, но, несмотря на неприязнь и болезненный развод, Майло не может отрицать остаток прежних чувств к Николь.





ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ (2011)

Измена накануне свадьбы оставила неизгладимый след в сердце Дэни (Адам Сэндлер), выдающегося специалиста в области пластики. Оттого он начал использовать забытое обручальное кольцо как "приманку", выдавая себя за замужнего и несчастного человека, чтобы привлекать внимание женщин. Вскоре он встретил Палмер (Бруклин Деккер), в которой увидел свою судьбу. Однако ей было неприемлемо быть с женатым мужчиной, что заставило Дэни выдумать историю о разводе. В качестве исполнительницы роли его "экс-жены" он выбрал свою помощницу Кэтрин (Дженнифер Энистон).