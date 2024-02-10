Муениеце рассказала, что потеряла почти полмиллиона рублей из-за опоздания не рейс

Агата рассказала своим поклонникам о произошедшем в аэропорту, что помешало ей и ее детям вылететь из Москвы. Она поделилась, что путешествие началось с инцидента, так как они прибыли в аэропорт вовремя, но не смогли попасть на самолет.

Посадка на рейс заканчивалась 8:25, но вылет должен был состояться только в 8:45. Однако, несмотря на то, что они находились у выхода на посадку уже полчаса, их не пустили на рейс. Агата объяснила, что они не получили никакого понимания со стороны авиакомпании.

Актриса отметила, что их билеты были невозвратными и они просто "сгорели". Она потратила 430 тысяч рублей на билеты для троих, которые теперь пришлось перекупить.