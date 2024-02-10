Муениеце рассказала, что потеряла почти полмиллиона рублей из-за опоздания не рейс

Агата рассказала своим поклонникам о произошедшем в аэропорту, что помешало ей и ее детям вылететь из Москвы. Она поделилась, что путешествие началось с инцидента, так как они прибыли в аэропорт вовремя, но не смогли попасть на самолет.
Посадка на рейс заканчивалась 8:25, но вылет должен был состояться только в 8:45. Однако, несмотря на то, что они находились у выхода на посадку уже полчаса, их не пустили на рейс. Агата объяснила, что они не получили никакого понимания со стороны авиакомпании.
Актриса отметила, что их билеты были невозвратными и они просто "сгорели". Она потратила 430 тысяч рублей на билеты для троих, которые теперь пришлось перекупить.
Агата выразила свое негодование по поводу отсутствия лояльности со стороны авиакомпании, особенно учитывая, что она считается VIP-клиентом. Кроме того, актрису возмутило хамское поведение сотрудницы авиакомпании, которая их "развернула". В результате, Агата и ее друзья потеряли 700 тысяч рублей, так как новые билеты обошлись им дороже из-за резкого повышения цен.
Агата подчеркнула, что сотрудники авиакомпании могли бы позвонить и попросить их поторопиться на рейс, но этого не произошло. Артистка выразила свое разочарование от случившегося и отметила, что она сейчас едет домой с большим недовольством.