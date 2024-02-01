Тимберлейк наплевал на чувства извинившейся перед ним Бритни Спирс?

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк в отношениях были недолго. Роман знаменитостей начался в далеком 1999 году, а закончился спустя три года, в 2002-м. Расставание знаменитостей стало для общественности настоящей трагедией, и многие задавались вопросом: почему так произошло?

Ясность в ситуацию 20-летней давности внесли скандально известные мемуары Бритни Спирс. В своей книге артистка много чего написала, однако самым громким заявлением стало то, что Джастин Тимберлейк изменял певице, находясь с ней в отношениях. Помимо прочего, музыкант даже якобы заставил возлюбленную избавиться от их общего ребенка.

После выхода мемуаров Бритни на Джастина обрушился шквал общественного негодования. Спирс, видимо, почувствовала свою вину, поэтому решила извиниться перед бывшим возлюбленным. Несколько дней назад артистка опубликовала на странице своего блога отрывок из шоу, в котором принимал участие Джастин. В подписи к ролику певица публично попросила прощения у всех, кого задела своей книгой, а также заявила, что влюблена в новую песню Тимберлейка Selfish.

Однако покаяние, судя по поведению певца, было не принято. Во время своего недавнего выступления Джастин Тимберлейк со сцены заявил о том, что планирует воспользоваться возможностью ни перед кем не извиняться. Не исключено, что таким образом артист наплевал на чувства извинившейся перед ним Бритни Спирс. После этого Тимберлейк исполнил свою песню, которую написал в 2002 году, практически сразу после расставания с артисткой.

Ранее "Клео.ру" писали, что из-за странного поведения Бритни Спирс ей больше нельзя появляться в одном из роскошных отелей. Постояльцы жаловались, что рядом с артисткой чувствуют себя некомфортно.