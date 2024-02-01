Сергей Лазарев нашел своего двойника

Певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев по праву считается одним из самых успешных артистов в нашей стране. В послужном списке 40-летнего музыканта большое количество хитов, манера исполнения которых помогла ему обрести небывалую популярность. Правда, даже столь известному человеку не чуждо себя с кем-то сравнивать.

Сегодня певец Jony (настоящее имя – Джахид Гусейнли) опубликовал в своем блоге совместный снимок с легендой футбола Лионелем Месси. На размещенном музыкантом кадре они позируют слегка обнявшись. Судя по всему, фотография была сделана в жарком Дубае, где исполнитель хита "Комета" проводит время. В подписи к снимку Jony не стал подробно описывать детали встречи со спортсменом, а вместо этого лаконично написал – "Легенда".





Сергей Лазарев, будучи подписчиком музыканта, опубликованное им фото оценил по достоинству. Певец даже решил оставить свой комментарий, указав на то, что Лионель Месси словно является его братом-близнецом. Рассуждение артиста касательно возможного родства со спортсменом понравилось уже многим людям. Большинство пользователей Сети согласились с Лазаревым и посчитали, что сходство действительно есть. Впрочем, несогласные тоже нашлись.

Кстати, Сергей Лазарев сравнивает себя Лионелем Месси далеко не в первый раз. Еще во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, артиста буквально "завалили" сообщениями о внешнем сходстве со знаменитым футболистом. Певец тогда назвал спортсмена своим "дальним родственником" и пожелал ему удачи перед предстоящей игрой.