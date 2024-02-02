Перенесшую серьезную операцию Кейт Миддлтон ожидает длительная реабилитация

В середине января 2024 года в Кенсингтонском дворце сообщили, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла серьезную операцию на брюшную полость. Официальные представители королевской семьи уверяли обеспокоенную общественность, что за здоровье герцогини переживать не стоит, ее состояние стабильное. Правда, британцев такой ответ не очень-то успокоил. В Сети принялись обсуждать серьезность хирургического вмешательства и последствия, с которыми придется столкнуться Кэтрин после выписки.

Накануне стало известно, что перенесшую серьезную операцию Кейт Миддлтон выписали. Принцесса Уэльская уже вернулась из лондонской клиники и, наконец, смогла обнять своих детей: 10-летнего Джорджа, 8-летнюю Шарлотту и 5-летнего Луи. Кэтрин, которая провела в больнице порядка двух недель, хоть и вернулась домой, но все еще будет находиться под присмотром врачей. Принцессу Уэльскую ожидает длительная реабилитация.

Британская газета Daily Mail со ссылкой на инсайдерский источник сообщает, что к своим королевским обязанностям Кейт Миддлтон вернется не раньше, чем через два месяца. Такое заявление снова напугало британцев. Многие предполагают, что в Кенсингтонском дворце умолчали о серьезности операции, и принцесса Уэльская на самом деле больна куда более сильнее, чем об этом говорилось ранее.

Однако эксперты издания успокаивают всех неравнодушных к королевской семье людей. Кейт Миддлтон, не вставая с кровати, способна выполнять любые рабочие задачи. Помимо прочего, супруг принцессы, принц Уильям, взял отпуск по уходу за женой и, вооружившись поддержкой няни для детей, исполняет все домашние дела. В издании рассказали, что после перенесенной Кэтрин операции на брюшной полости ей необходимо восстановление, и это нормально.

На данный момент принцессе Уэльской запрещено поднимать тяжести и прибегать к любым нагрузкам. Постепенно Кейт Миддлтон сможет самостоятельно выполнять несложные упражнения, и ее состояние улучшится.