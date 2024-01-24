Гости отеля были не в восторге от ее выходок и выразили свое недовольство, указывая на то, что поведение известной исполнительницы навевало им чувство беспокойства. Видимо, Бритни Спирс придется забыть о роскошных удовольствиях, таких как спа и расслабляющие массажи, которые предлагает этот отель.

Бритни Спирс, освободившись от контроля со стороны своего отца, стала чаще удивлять общественность и своих фанатов, демонстрируя эксцентрические поступки. Она активно использует социальные сети как платформу для публикации своих видеороликов, в которых она появляется в вызывающих нарядах, а иногда и без них.





Источники подтверждают, что Бритни Спирс запретили появляться в роскошном отеле из-за странного поведения. Исполнительница больше не приветствуется в люксовом месте, где когда-то она даже провела смелую фотосессию в полуобнаженном виде. Сотрудники отеля сообщают, что ее поведение часто ставило их в неудобное положение:

"Многие годы Бритни была постоянным гостем в Four Seasons в Westlake Village, но в в прошлом году ее исключили из числа гостей. Хотя ей позволили вернуться, теперь она снова столкнулась с запретом из-за своего поведения", – сообщил инсайдер.





На этот раз знаменитость решила прогуляться без верха возле бассейна. В ответ на критику певица в своем блоге намекнула, что ей вполне по душе вызывать неловкость у окружающих. Правда, после этого инцидента Бритни Спирс в очередной раз закрыла свой профиль в социальной сети.