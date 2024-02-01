Личная жизнь популярного артиста сложилась максимально благополучно. Его единственной супругой стала Светлана Мережковская, с которой музыкант счастлив по сей день. На днях Юрий Лоза поделился правилом трех "У" в семейной жизни.

Популярный композитор стал героем программы "Жизнь и судьба с Борисом Корчевниковым". В эфире он раскрыл свой личный секрет счастливой семейной жизни со Светланой Мережковской. Оказалось, что они с женой всегда уважают , уступают и удерживают друг друга . Именно это помогает им сохранять брак в течение тридцати лет.

"Если это правильно соблюдается, то семейная жизнь удалась", – считает Юрий Лоза.

Стоит отметить, что в 1986 году Светлана Мережковская подарила Юрию Лозе сына. Он пошел по стопам звездных родителей и всерьез увлекся музыкой. Однажды наследник знаменитого композитора искал себе супругу на программе "Давай поженимся!".

Сейчас Олег Лоза счастлив в браке с английской певицей. Более того, пара занимается воспитанием внука Юрия Лозы. Правда, в разговоре с Борисом Корчевниковым, исполнитель хита "Плот" признался, что не видел мальчика до сих пор из-за того, что его сын живет в Великобритании.

Ранее "Клео.ру" писали, что Юрий Лоза не верит в то, что Земля круглая.