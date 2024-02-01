Ксения Бородина: Мы вернулись к тому, от чего так упорно пытались уйти

Тренд из 2010-х годов называется "legging legs", что в дословном переводе означает "ноги в леггинсах". Его суть заключается в том, что девушки, надевая утягивающие лосины, демонстрируют просвет между худыми бедрами. Около 10 лет назад эта тенденция изжила свое, и на ее место пришел бодипозитив. Правда, мода, как известно, циклична.

Телеведущая Ксения Бородина на странице своего блога решила обсудить с подписчиками столь неожиданное возвращение тренда из 2010-х. По словам звезды романтического реалити-шоу "Дом-2", у этой модной идеи есть и негативные последствия. Блогер поделилась мнением представителей старшего поколения. В Сети считают, что тренд "legging legs" вполне может привести к проблемам с пищевым поведением и даже вызвать куда более серьезные заболевания.

На странице своего Телеграм-канала 40-летняя Ксения Бородина удивляется тому, насколько модные процессы в нашем мире цикличны. Телеведущая оказалась обеспокоена тем, что последние десять лет человечество упорно боролось за естественную красоту, бодипозитив и принятие себя. Однако вернувшийся из 2010-х годов тренд "legging legs" кажется, говорит об обратном.





"А теперь вновь вернулись к тому, от чего так упорно пытались уйти", – поделилась своими рассуждениями Ксения Бородина.

Кстати, ранее "Клео.ру" писали, что Ксения Бородина рассказала о моде на простоту и практичность в одежде. Телеведущая отмечала, что стиль "тихий аутдор", который представляет собой простую спортивную одежду, сочетает в себе практичность и удобство.