Бородина обратилась к Сердюкову после полученного предложения: "Тебе досталась публичная девушка"

Ксения Бородина объявила, что вскоре снова выйдет замуж. Предложение руки и сердца теледива получила в эти выходные. Ее жених Николай Сердюков приготовил для возлюбленной сюрприз и арендовал Эрмитаж. Во время экскурсии блогер протянул кольцо и произнес заветные для многих девушек слова.

"Я сказала "да"... Я не могла бы сказать "нет", – написала под трогательным видео экс-ведущая "Дома-2".



Однако многие поклонники и коллеги Бородиной уверены, что Сердюков ей не пара. На этом фоне блогера часто критикуют и даже называют альфонсом, намекая, что менее популярный и состоятельный мужчина с Ксенией только из-за денег и славы. Впрочем, сама 41-летняя звезда уверяет, что никто не знает Николая таким, как она, и старается всячески оградить любимого от хейта.



"Тебе досталась публичная девушка, с которой будет нелегко, потому что люди привыкли ее обесценивать. Ты моя опора и моя душа", – обратилась к 36-летнему избраннику теледива.

Напомним, Бородина и Сердюков начали встречаться летом этого года, познакомившись на проекте "Последний герой. Русский сезон". Роман ведущей и участника шоу быстро развивался, и сразу после съемок возлюбленные отправились вместе в отпуск в Турцию, а затем публично объявили об отношениях. По словам Ксении, дочери от первого брака быстро приняли ее избранника и подружились с ним.

Ранее психолог рассказала, почему Бородина влюбилась в Сердюкова.